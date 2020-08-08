Лукашенко поручил заняться пропагандой рапса: Рапс — это деньги. Рапс — это лекарство

Лукашенко про урожай: Надо достичь уровень этого года — и на будущее достаточно. Фото: Телеграм-канал"Пул Первого"

Александр Лукашенко 8 августа с рабочей поездкой посещает Минский район. Президент приехал ОАО «Гастелловское», где ему рассказывают о том, как проходит уборочная кампания в стране, области, районе. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер рассчитывает, что в этом году урожайность составить 10,5 миллионов тонн с учетом кукурузы.

«Если нам удастся выйти на 10 миллионов тонн, то этого будет достаточно на данном этапе для страны. А также для того, чтобы накормить скот. Нам надо достичь уровень этого года — и на будущее достаточно. Но ниже опускаться нельзя при любых погодных условиях», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трех дней. По словам Лукашенко, в хозяйствах техники хватает.

«Ну не может комбайн быть в эксплуатации меньше 11-12 лет. Уверен, что хорошие хозяева сумеют его сохранить и на 15 лет», — подчеркнул президент.

Лукашенко также заострил внимание и на урожайности рапса. Он считает, что нужно на несколько процентов ее поднять.

«Рапс — деньги. И нужна пропаганда рапсового масла. Рапс — это лекарство, у нас так особенно. Мы продаем рапс во всем миру, а сами сидим на подсолнечном масле. Надо свое покупать, чтобы быть здоровыми», — подчеркнул белорусский лидер.