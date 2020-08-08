В Генпрокуратуре рассказали, что платформу «Голос», скорее всего, заблокируют Фото: Инна КОРСАК

В Генеральной прокуратуре рассказали, что платформу «Голос», скорее всего, заблокируют. Инициатива о блокировке ресурса исходила от данного ведомства.

«Генеральная прокуратура Беларуси решила обратиться к министру связи и информатизации с предложением ограничить деятельность платформы «Голос» на территории нашей страны. Разумеется, важно понимать, имеются ли для этого технические возможности», — рассказала начальник отдела управления Генпрокуратуры Марина Попова в эфире программы «Понятная политика», которая вышла в эфир 7 августа на телеканале «Беларусь 1».

Также, она добавила, что ей хотелось бы обратить внимание людей на то, что их «призывают участвовать в подобных опросах и проведении подсчета голосов». Это, по словам Поповой, преследуется по закону.

Стоит отметить, что весь выпуск программы «Простая политика» был посвящен онлайн-площадке «Голос». Специалисты рассказали, что альтернативный подсчет голосов «не предусмотрен действующим законодательством». Также, была озвучена информация о том, что призывы не голосовать досрочно и пользоваться данной платформой «нарушают все общепринятые международные стандарты проведения выборов».

В программе «Простая политика» упомянули и о том, что платформа «Голос» может таить в себе много риском для информационной безопасности: сервера площадки находятся за границей, кто-то может попытаться вмешаться в ее работу, тем самым исказить данные, личные данные пользователей («Голос» собирает номера телефонов) могут попасть не в те руки.