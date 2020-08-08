Лукашенко: Не надо аграриев дергать на выборы, потерять такой урожай ради политики какой-то — идиотизм полный

Лукашенко заявил, что сейчас основное внимание аграриев должно быть сфокусировано на уборке урожая, а не на выборах президента. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 8 августа посещает с рабочей поездкой Минский район. Президенту доложили о ходе уборочной кампании по стране, а также области. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что сейчас основное внимание аграриев должно быть сфокусировано на уборке урожая, а не на выборах президента. Он попросил губернатора Минской области Александра Турчина не дергать людей.

«Не дергай людей на выборы. Если будет возможность, они пойдут и проголосуют досрочно. Потерять такой урожай ради политики какой-то — это будет идиотизм полный», — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, аграрии целыми днями работают в полях и у них нет времени на избирательную кампанию.

«Это в Минске некоторые пивко посасывают на скамейках, а потом возбудились, побегали, снова сели, выпили. Такое, конечно, не для крестьян», — отметил белорусский лидер.