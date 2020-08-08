В Бресте автомобиль поворачивал направо и сбил на переходе пятилетнюю девочку. Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

В Бресте автомобиль поворачивал налево и сбил на переходе пятилетнюю девочку. Инцидент произошел 7 августа. Об этом сообщили в БелТА.

«За рулем автомобиля «Ниссан» находилась 27-летняя девушка. При повороте направо она сбила пятилетнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход по зебре», — пояснили БелТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Ребенок был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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