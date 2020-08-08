В Следственном комитете рассказали, что уже установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Следственном комитете рассказали, что уже установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в Минске 14 июля. Было возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса по факту организации и активного участия в групповых действиях. Об этом сообщили на сайте СК Беларуси.

«При изучении видеозаписей следователи смогли установить неоднократные случаи применения силы в отношения сотрудников ОМОНа. По этим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел) и статье 364 (применение насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса», — рассказали в СК.

Данные Уголовные дела были соединены в одно. При расследовании были организованы различные следственные действия и мероприятия, которые были направлены на установление граждан, совершивших данные преступления.

На данный момент подозреваемыми признаны 17 граждан. Из них — 12 — применяли 14 июля насилие в отношении сотрудников ОМОНа. К десяти мужчина была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. А восьми из них предъявлено обвинение в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

«При допросах, которые проводились, многие признали свою вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях, а также в том, что применяли насилие в отношении сотрудников милиции. Они раскаялись в содеянном. Также, многие обвиняемые захотели лично извиниться перед сотрудниками милиции», — рассказали в СК.

Также следователи опросили сотни лиц, которые были задержаны 14 июля в Минске за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Большинству из задержанных до 30 лет. Они были уверены, что их личности не установят, а их действия останутся безнаказанными.

Дальнейшее расследование уголовного дела продолжается.

В преддверии 9 августа, когда состоится основной день голосования, в СК напомнили о соблюдении законодательства.