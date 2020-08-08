Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 августа 2020 года: 124 новых случая COVID-19 и 2 смерти за сутки

Актуальная статистика от Минздрава Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В официальном Телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 8 августа. Всего число зараженных, с момента первого случая заражения коронавирусной инфекцией, составляет 68 738 человек. Прирост за сутки — 124 человека.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 64 744 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки скончались 2 человека. Всего же от коронавируса умерли 585 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», — пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 363 тысячи 011 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 9 августа число заразившихся коронавирусом составило более 19 миллионов человек.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила, что вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается в ноябре-декабре. К слову, к ней уже активно начали готовиться.