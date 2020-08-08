Кочанова проголосовала досрочно: «Хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я»

Наталья Кочанова проголосовала 8 августа в Минске. Фото: БелТА

Наталья Кочанова пришла на избирательный участок 8 августа, сославшись на то, что в основной день голосования она будет занята по рабочим вопросам.

– Мы работаем сегодня, работаем и завтра. Сегодня как раз есть свободное время, чтобы проголосовать - это наше право. Завтра предстоит много работы, - пояснила она.

По словам Натальи Кочановой, президент поручил Совету Республики подключиться к работе ЦИК и помочь в организационных вопросах.

За кого проголосовала Кочанова, прямо она не сказала. Сообщила журналистам, что сделала выбор «в пользу стабильности», пишет БелТА.

– Хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я, - добавила она.