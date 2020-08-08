В Брестском магазине «Князь Вітаўт» финансовая изъяла бело-красно-белые флаги и белые браслеты

Магазин с сувенирами с национальной символикой в Бресте закрылся. Фото: @kniaz_vataut

Брестский магазин «Князь Вітаўт», где среди прочего продаются предметы одежды и сувениры с национальной символикой, закрылся после того, как им заинтересовалась милиция.

Партию товаров изъяли 6 августа.

– Сотрудники УВД пояснили, что это связано с административным делом по факту незаконной транспортировки группы товаров. Милицию интересовали бело-красно-белые флаги, флаги, кепки с гербом «Погоня» и белые браслеты. Мы реализуем в нашем магазине такую продукцию и предъявили на нее необходимые документы, - комментирует БелаПАН инцидент индивидуальный предприниматель, владелец магазина Олег Чапоров.

Накладные на товары тоже изъяты. В субботу 8 августа магазин сообщил, что вынужден закрыться.

Магазин заявил, что у них изъяли все флаги и белые браслеты. Фото: @kniaz_vataut

– В рамках административного процесса у нас произвели изъятие всех бухгалтерских документов. Через десять минут после открытия мы вынуждены были прекратить работу, потому что началась проверка налоговой инспекции, - написали в аккаунте магазина в инстаграме.

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