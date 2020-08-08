Как на выборах президента в Беларуси будут голосовать пациенты с коронавирусом? Объясняет Минздрав

Как будут голосовать на выборах 2020 пациенты с коронавирусом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, как смогут принять участие в президентских выборах 9 августа пациенты с коронавирусом.

Для тех, кто проходит лечение в стационаре, в больницах оборудуют закрытые участки для голосования. Члены избирательной комиссии будут работать в защитных костюмах и масках.

Пациенты с легкими формами COVID-19, которые лечатся амбулаторно, то есть находятся дома, тоже будут голосовать в больницах на закрытых участках.

– Мы их не можем отправить на участки, где находятся не специалисты-медики, которые не умеют в полном объеме пользоваться средствами индивидуальной защиты. Эти люди закреплены за нашими закрытыми участками, - цитирует БелТА министра здравоохранения.

В больницу таких пациентов могут доставить на машине скорой помощи. Для этого нужно обратиться в свое медучреждение и попросить внести в список избирателей. Даже если пациент отказался от участия в голосовании, но потом передумал, он может заявить об этом до 18:00 9 августа.

Контакты первого и второго уровней, а также пациенты, которые по каким-то причинам не хотят покидать квартиру, смогут проголосовать на дому. В таком случае им тоже нужно заявить об этом в своем медучреждении, чтобы с закрытого участка бригада в защитных костюмах с урной приехала к избирателю домой.