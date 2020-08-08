Генпрокурор призвал не участвовать в несанкционированных акциях: «Не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры»

Александр Конюк обратился к белорусам. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк выступил с предупреждением, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях может иметь последствия в виде административного и уголовного наказания.

– Вас призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности, - заявил Александр Конюк.

Он попросил граждан Беларуси проявить благоразумие и отдельно обратился к родителям.

– Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой, - цитирует генпрокурора БелТА.