Задержана Мария Мороз - начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской

В присутствии Светланы Тихановской 8 августа задержали начальника штаба кандидата. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

– Это произошло в моем присутствии и в присутствии кандидата Светланы Тихановской. Мы вместе выходили из машины, - подтвердила эту информацию «КП» доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Марию Мороз задержали на входе в здание штаба кандидата на проспекте Независимости - ее посадили в синий микроавтобус. Коллеги пытались уточнить, куда ее везут, и предлагали договор с адвокатом, но дверь захлопнулась и автомобиль уехал.

Насколько известно Ольге Ковальковой, Марию Мороз увезли для участия в административном процессе.

– По последней информации, она находится во Фрунзенском РУВД. Туда поехал адвокат, - добавляет Ковалькова.

Как сообщает пресс-секретарь и член избирательного штаба Анна Красулина, возможно, Мария Мороз останется в отделении до понедельника.

– А поскольку сегодня суббота, то это как минимум до понедельника, насколько мы это понимаем в наших реалиях, - комментирует БелаПАН Красулина.

Напомним, 6 августа Марию Мороз уже забирали в милицию для беседы по поводу недопустимости организации несанкционированных массовых мероприятий.