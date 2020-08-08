В Бресте ГАИ задержала водителя с 3,8 промилле алкоголя. «–Почему такси не вызвали? – А я что, не таксист что ли?»

В Бресте задержали пьяного водителя. Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пьяного водителя задержали в Бресте вечером 7 августа. Патруль ГАИ обратил внимание на автомобиль «Шевроле», ехавший по центру проезжей части. Инспекторы включили проблесковые маячки и потребовали остановиться.

От водителя исходил сильный запах алкоголя, поэтому сотрудники ГАИ отвезли его на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер. Обследование показало, что в парах выдыхаемого воздуха содержится 3,8 промилле алкоголя.

Как выяснилось, водитель - 41-летний брестчанин. До того, как сесть за руль, он в компании друзей выпил 100 г водки, уточняет пресс-служба Брестского областного УВД. В компании трезвых водителей не было, поэтому мужчина решил сесть за руль и ехать домой самостоятельно.

– Почему такси не вызвали, на машине решили поехать? - в отделении милиции спросили у водителя.

– А я что, не таксист что ли? - ответил он.

В отношении водителя составлен административный протокол за езду в пьяном виде. Машину забрали на штрафстоянку.