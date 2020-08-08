Кандидат Андрей Дмитриев обратился к милиции и военным: «Вы шли на службу, чтобы защищать всю Беларусь, а не одного человека»

Андрей Дмитриев обратился к милиции и военным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев 8 августа возле бригады спецназа в Минске записал видеообращение к военным - офицерам, сержантам, солдатам.

– Беларуси нужен новый президент. Мы все хотим его выбрать на честных выборах, без майданов и площадей. Мы все хотим жить в мире и согласии, - говорит Дмитриев.

Он просит военных оставаться верными присяге, подумать о будущем и не исполнять несправедливые приказы из-за страха быть уволенным.

– Вы шли на службу, чтобы защищать всю Беларусь, а не одного человека. Защитите мирных граждан! - призывает Андрей Дмитриев. – Это ваши матери, отцы, братья, сестры, жены, дети. Если вы забудете о том, что они рядом с вами, дороги назад не будут. Люди этого вам не забудут и никогда не простят. Оставайтесь в казармах, а если будете на улице, защищайте мирных людей от настоящих провокаторов.

Дмитриев напоминает, что военные должны служить миру и спокойствию.

– Этот выбор мы не можем сделать за вас, но мы верим вам! И поддержим каждого, кто выберет сторону долга, присяги перед народом, своих детей, их будущего, а не преступного приказа. И здесь мы с вами на одной стороне Выберите белорусов, всех нас, нашу страну, наше с вами общее будущее, - заключает Дмитриев.