Задержали Марию Колесникову: ее везут в РУВД

Мария Колесникова задержана вечером 8 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером в субботу, 8 августа, была задержана соратница кандидата в президенты Мария Колесникова. Ее везут в Центральное РУВД Минска. Причина задержания неизвестна. Об этом сообщает штаб Виктора Бабарико.

Также известно, что Мария была задержана при выходе из штаба. Машина, в которой находилась Мария, начала выезжать c парковки, но ее заблокировал серебристый бус, откуда вышли правоохранители. Они отвели Колесникову в бус и уехали.

Комментария милиции пока нет.

Напомним, в это воскресенье, 9 августа, пройдут выборы президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кандидат Андрей Дмитриев обратился к милиции и военным: «Вы шли на службу, чтобы защищать всю Беларусь, а не одного человека»