Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»

Мария Колесникова отпущена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили.

- Сотрудники (милиции - Ред.) сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились, - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Также сообщается, что Мария чувствует себя хорошо.

Напомним, вечером 8 августа Марию Колесникову задержали сотрудники милиции. В этот же день была задержана начальник штаба и доверенное лицо Светланы Тихановской Мария Мороз. Ее задержали на входе в здание штаба кандидата на проспекте Независимости. Мороз посадили в синий микроавтобус, после чего машина уехала

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