Утром 9 августа стартовало голосование в основной день выборов президента Беларуси

В Беларуси началось голосование в основной день президентских выборов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Беларуси – основной день выборов шестой президентской кампании. Избирательные участки для голосования открылись с 08.00 утра и будут работать до 20.00 часов вечера - именно в это время избиратели, которые еще не оставили свой голос могут это сделать.

Всего для голосования на шестых выборах главы Беларуси открыто 5 тысяч 767 участков, среди которых и 44 заграничных избирательных участка.

При этом как сообщили БелТА в ЦИК, уже более 40 процентов избирателей по всей стране уже успели сделать свой выбор еще до 9 августа.

- В Беларуси на президентских выборах общая явка по республике составила 41,7 процента (Прим.: на утро 9 августа), - процитировало агентство слова Лидии Ермошиной, председателя Центризбиркома.

Выборы состоявшимися, по информации ЦИК, можно считать относительно Гомельщины - в области уже успели проголосовать более 50 процентов от числа всех избирателей.

Напомним, идя на выборы, необходимо взять с собой паспорт гражданина Беларуси. Но если забыли - бюллетень для голосования могут выдать также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочников), служебного удостоверения работников госорганов или водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (если оно с фотографией), студбилету. При потере или краже паспорта, на избирательный участок стоит приходить со справкой из милиции, в которой подтверждалась бы личность гражданина.

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