ЦИК: В Гомельской области проголосовали 54% избирателей, а на Могилевщине - более 49%

Во всех регионах Беларуси за дни досрочного голосования явка превысила минимум 30 процентов от числа избирателей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В первые часы основного дня голосования на выборах президента Беларуси ЦИК подвел промежуточные итоги по явке, проинформировала БелТА.

Так в отведенные дни, а именно - с 4 по 8 августа 2020-го включительно, в Беларуси отмечается довольно высокая явка избирателей на участках - особенно в Гомельской и Могилевской областях.

- В Гомельской области выборы президента состоялись, - резюмировала Лидия Ермошина. - В области уже проголосовали 54,44 процента избирателей.

В общем, по областям и столице цифры явки следующие:

Гомельщина: 54,44 процента;

Могилевщина: 49,92 процента;

Минщина: 39,66 процента;

Витебщина: 39,34 процента;

Гродненщина: 38,6 процента;

Брестчина: 38,4 процента;

Минск: 33,4 процента.

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