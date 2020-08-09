ЦИК: В Гомельской области проголосовали 54% избирателей, а на Могилевщине - более 49%

Во всех регионах Беларуси за дни досрочного голосования явка превысила минимум 30 процентов от числа избирателей.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В первые часы основного дня голосования на выборах президента Беларуси ЦИК подвел промежуточные итоги по явке, проинформировала БелТА.
Так в отведенные дни, а именно - с 4 по 8 августа 2020-го включительно, в Беларуси отмечается довольно высокая явка избирателей на участках - особенно в Гомельской и Могилевской областях.
- В Гомельской области выборы президента состоялись, - резюмировала Лидия Ермошина. - В области уже проголосовали 54,44 процента избирателей.
В общем, по областям и столице цифры явки следующие:
Гомельщина: 54,44 процента;
Могилевщина: 49,92 процента;
Минщина: 39,66 процента;
Витебщина: 39,34 процента;
Гродненщина: 38,6 процента;
Брестчина: 38,4 процента;
Минск: 33,4 процента.
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