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ЦИК: В Гомельской области проголосовали 54% избирателей, а на Могилевщине - более 49%

В Центризбиркоме сообщают о том, что по данным явки на досрочное голосование в некоторых регионах выборы можно считать состоявшимися
Надежда БутовичНадеждаБутович
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Во всех регионах Беларуси за дни досрочного голосования явка превысила минимум 30 процентов от числа избирателей.

Во всех регионах Беларуси за дни досрочного голосования явка превысила минимум 30 процентов от числа избирателей.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

В первые часы основного дня голосования на выборах президента Беларуси ЦИК подвел промежуточные итоги по явке, проинформировала БелТА.

Так в отведенные дни, а именно - с 4 по 8 августа 2020-го включительно, в Беларуси отмечается довольно высокая явка избирателей на участках - особенно в Гомельской и Могилевской областях.

- В Гомельской области выборы президента состоялись, - резюмировала Лидия Ермошина. - В области уже проголосовали 54,44 процента избирателей.

В общем, по областям и столице цифры явки следующие:

Гомельщина: 54,44 процента;

Могилевщина: 49,92 процента;

Минщина: 39,66 процента;

Витебщина: 39,34 процента;

Гродненщина: 38,6 процента;

Брестчина: 38,4 процента;

Минск: 33,4 процента.

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