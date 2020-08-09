Ермошина предупредила, что при скоплениях избирателей 9 августа на участках экстренно введут пропускной режим

Ермошина призвала не тянуть до вечера и прийти голосовать "спокойно и в праздничной атмосфере". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в основной день голосования на президентских выборах в Беларуси в воскресенье, 9 августа, на избирательных участках может быть введен пропускной режим, сообщило БелаПАН по информации, которая Лидией Ермошиной была озвучена в эфире «Беларусь 1».

Так, председатель Центризбиркома предупредила, что при скоплениях людей на участки для голосования будут заходить по пропускному режиму. Чтобы не допустить такой меры, избирателей глава ЦИК призвала «не тянуть», а прийти «спокойно и в праздничной атмосфере» оставить голос за своего кандидата все же в установленные утренние или дневные часы, а не вечером.

- В вечерние часы, по крайней мере оппонентами власти, обещается скопление людей. Что означает, что в избирательных комиссиях установят пропускной режим. На участки будет запускаться только такое количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени, - пояснила Ермошина и предупредила: - Вечером их (Прим.: выдающих бюллетени членов избирательных комиссий) будет меньше - поедут с переносными ящиками на голосование на дому.

Здесь же глава ЦИК предположила, что в случае массовых скоплений кто-то и вовсе может не проголосовать: «В 20.00 часов закроются избирательные участки», - напомнила Ермошина.

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