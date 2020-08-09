Зампредседатель ЦИК: Фотографировать свой бюллетень не запрещено. Но для чего?

Вадим Ипатов рассказал, что нельзя делать на выборах 2020 года. Фото: ОНТ.

С вопросами о том, что нельзя делать на выборах 2020 года, журналисты ОНТ обратились к Вадиму Ипатову, зампредседателя ЦИК Беларуси.

Во-первых, представитель Центризбиркома напомнил, что участки для голосования являются общественными местами, и поведение на них должно соответствовать закону. То есть, придя на выборы, следует соблюдать порядок, не мешая другим голосующим и не вмешиваясь в работу членов комиссий.

- В условиях эпидситуации (Прим.: пандемии коронавируса), если избиратели станут задерживаться на избирательных участках, появятся определенные препятствия для других граждан, - пояснил Ипатов.

Также зампредседателя ЦИКа заявил, что из-за призывов в сети, мол, «прийти во второй половине дня и в конце» может получится так, что у некоторых избирателей не получится проголосовать.

Напомним, об этом говорила и Лидия Ермошина, глава Центризбиркома, предупредившая и о том, что к вечеру на участках не исключается даже введение пропускного режима.

А что с фотографированием бюллетеней?

- Это не запрещено. Но для чего фотографируется бюллетень? - задался вопросом зампредседателя. - В так называемом альтернативном электронном голосовании и способе подсчета голосов нет гарантии стопроцентной защиты тайны голосования. Также как и неизвестен алгоритм подсчета голосов, информация защиты личных данных, репрезентативность и так далее. Таким образом, данные могут стать инструментом для определенной манипуляции или даже конфликта. И вообще, есть опросы - инструменты известные и регулируемые законодательством.

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