Лукашенко проголосует 9 августа на участке в БГУФК и затем пообщается с журналистами

Около 100 репортеров получили аккредитацию на брифинг с Александром Лукашенко после его голосования на выборах 2020-го. Фото: Telegram "Пул Первого".

О том, что свой голос действующий президент республики решил отдать в основной день голосования, 9 августа, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Как сообщается, голосовать Александр Лукашенко будет на участке, размещенном на территории БГУФК, называемом в кулуарах президентского пула участком №1.

- Рекорд по присутствию наших коллег-журналистов обещает быть побит, - констатировали в «Пул Первого» и объяснили, что на участок, где будет голосовать действующий президент, получили аккредитацию около ста корреспондентов различных СМИ.

- Лукашенко ответит на вопросы, - проанонсировали брифинг в «Пул Первого».

В 11 часов 6 минут в «Пуле» сообщили, что Александр Лукашенко проголосовал на выборах 2020 года.

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