Как проголосовал на выборах Александр Лукашенко?

Александр Лукашенко проголосовал на выборах в воскресенье, 9 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

9 августа в Беларуси проходит основной день голосования на президентских выборах. Александр Лукашенко голосует на участке по адресу пр. Победителей, 105 - здесь находится Университет физкультуры.

На свой участок президент приехал около 11 утра. Чуть раньше здесь уже проголосовал сын президента, Дмитрий Лукашенко - он приехал с женой.

На участке установлены две прозрачные урны, в кабинках для голосования нет шторок.

Александр Лукашенко появился на территории БГУФК с сыном Николаем. Президента встретили юные спортсменки, они подарили Александру Лукашенко букет цветов, он тоже вручил подарок. Потом президент пообщался с комиссией:

- Добрый день! Как у вас дела? На одном участке хорошо, а вообще в Минске, по вашим ощущениям? - уточнил президент и передал члену комиссии свой паспорт. - Моя фотография? - пошутил Лукашенко, и, поставив свою подпись, отправился в кабинку. Его уже ждут около 100 аккредитованных журналистов, президент ответит на их вопросы.