Лукашенко: Из-под контроля никто ничего не упустит

Проголосовав на участке в Минске, Лукашенко пообщался с журналистами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на избирательном участке №1 в Минске. После этого он пообщался с журналистами. Кстати, впервые в этом году общение происходит не на участке, а на свежем воздухе - возле него.

Одним из первых президенту задали такой вопрос:

- Есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля?

- Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента, - ответил Лукашенко.

Он отметил, что власти еще «кое-чего, а может, и многого, не знают».

– Поэтому мы вынуждены работать по всем фронтам. Мы изучаем всякие варианты, но говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую.

Также президент добавил, что все спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы. В том числе пограничники.