Погода в Беларуси в день выборов 9 августа: жара до +30 градусов, но и гроза

В основной день голосования на президентских выборах в Беларуси жаркая погода. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В воскресенье, 9 августа, когда в Беларуси проходит основной день голосования на президентских выборах, на улице будет по-настоящему жарко.

- Днем максимальная температура в республике составит 30 градусов тепла, - проинформировали в «Белгидромете».

При этом синоптики предупредили, что в этот день, 9 августа, в некоторых регионах республики вполне возможны непродолжительные дожди и даже грозы - в Минске и Бресте. Средняя температура по стране установится не ниже +26...+27 градусов.

С 10 августа погода не отойдет от «летних нормативов», хоть на несколько пунктов столбик термометра и опустится. Погода в ближайший понедельник ожидается облачная с прояснениями, в некоторых регионах прольются дожди с грозами. Ночью будет не холоднее +10...+17 градусов, а днем и того больше: от +21 до +29 жары.

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