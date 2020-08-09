Александр Лукашенко: Политика - это борьба. А для нас - искусство возможного

Александр Лукашенко после голосования пообщался с журналистами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром 9 августа Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента. Его участок находится на проспекте Победителей, 105 - это Университет физкультуры. На участке - две прозрачные урны и кабинки без штор. Сделав свой выбор, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Один из них касался международной оценки выборов.

- Или там опять будут какие-то заготовленные шаблоны, реакции? - уточнил журналист.

- Если честно, всё, что заготовлено, я уже прочитал. Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут «молодцы, белорусы». Политика - это борьба. А для нас - искусство возможного. Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо. Но исходить будем из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в моей стране, вашей, было тихо и спокойно, чтобы вы могли растить детей, не оглядываясь по вечерам и даже днем по сторонам. Мы уже это проходили, я это проходил - испил до дна. Больше я этого не хочу.

Напомним, сегодня в Беларуси - основной день голосования на выборах президента. Избирательные участки будут работать до 20 часов. На пост президента претендуют пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Как сообщил ЦИК, итоговая явка избирателей за 5 дней досрочного голосования - 41,7%.