Лукашенко про боевиков Вагнера: Говорят, это третья страна хотела столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть. Но мне какая разница?

Президент 9 августа проголосовал на участке №1 в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналист польского телеканала спросил у Александра Лукашенко о задержании боевиков Вагнера и о том, повлияет ли это на внешнюю политику государства.

- Мы с президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы разберемся. Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания. Но пока никто не приехал. Я пригласил прокуроров одного и другого, - говорит Лукашенко.

Президент прокомментировал информацию насчет того, что это Игорь Сечин, председатель совета директоров «Роснефть» нанял частную военную компанию Вагнера для охраны нефтяных объектов.

- Игорь Сечин сказал: я не имею к этому никакого отношения. И я ему верю. Сейчас уже вы, наверное, эту всю конспирологию прочитали. Говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть. Но мне какая разница, кто это спровоцировал? Я работаю по факту. Так, как с этими 180 человеками, которых мы депортировали фактически из страны за ночь и утро. Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал, - заявил Александр Лукашенко и добавил: - Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска, вот что для меня сегодня важно. Это мы будем учитывать и строить свои отношения в том числе исходя из этих моментов.