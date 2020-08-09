Фотофакт: Очередь на избирательный участок в Минске огибает многоэтажный дом

Минчане ждут в очередях, чтобы попасть на свои участки для голосования на президентских выборах 2020-го года. Фото: Ксения Крылова.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в воскресенье, 9 августа, в Беларуси идет голосование основного дня президентской избирательной кампании.

К 11.00 утра уже проголосовал Александр Лукашенко. У него даже осталось время, чтобы после своего волеизъявления пообщаться с журналистами.

А вот другие минчане, похоже, застряли в очередях. Жители одного из микрорайоном столицы - Новой Боровой - рассказали «Комсомолке», что к полудню на одном из избирательных участков образовалась внушительная очередь из избирателей.

Как так получилось?

- Думаю, все дело в том, что на всю Новую Боровую - всего два избирательных участка. Но по ощущениям очередь движется довольно быстро, - пояснила минчанка Ксения Крылова.

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