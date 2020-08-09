Лукашенко рассказал, как болел коронавирусом: Состояние, как говорят - ежик в тумане

Действующий президент в очередной раз рассказал, что перенес коронавирус на ногах, думая «что просто устал». Фото: Павел МАРТИНЧИК

После голосования на своем участке 9 августа Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Так, президент в очередной раз рассказал, что перенес коронавирус на ногах: «Думал, что просто устал».

- В общем, это состояние, как говорят - ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь: нагрузки большие, поэтому от этого. Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, поехали в больницу.

Президент посоветовал особенно беречь себя людям постарше.

- Мы с Путиным обсуждали эту проблему, и я ему дал совет: береги себя, потому что болезнь излечима - наши врачи молодцы. Но такая противная, что дальше некуда! Это меня касается, потому что большие нагрузки, и мне надо было кровь из носу 4-го числа стоять на трибуне. Поэтому меня форсированным образом подлечивали. А для обычных людей, если спешить некуда - эта болезнь излечима. Поэтому пока настороженности никакой нет, врачи сказали, что я абсолютно безопасен. Поэтому, если со мной столкнешься, от меня можешь не убегать.