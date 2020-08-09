Александр Лукашенко про протесты: Захотите после выборов выразить свое мнение - хорошо, давайте посмотрим, на каких площадках

Президент пообщался с журналистами возле участка для голосования №1 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналистка из Польши поинтересовалась у президента, как в Беларуси люди могут выразить мирный протест так, чтобы потом не иметь проблем с милицией.

- Вы говорили, что до 15 тысяч собиралось, МВД говорило 2-3 тысячи, но это не важно. Демонстрировали? Демонстрировали. А последние их оппозиционные митинги даже эти насчастные ОМОН и милиция охраняли. Когда у нас была плохая информация, мы беспокоились за людей и мы их даже охраняли. Но для этого есть отведенные места. Идите и демонстрируйте, в Минске у нас шесть площадок. И только на одной, на двух площадках демонстрации были. Еще четыре в запасе! Идите и демонстрируйте! Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушение закона, законом все урегулировано, и будете мешать другим людям... - так ответил президент.

На то, что на прошлой неделе оппозиционным кандидатам не удалось провести ни один митинг, потому что площадки были заняты городскими мероприятиями, президент ответил, что график был заранее со всеми согласован.

- Площадки были заранее расписаны, и прежде всего было дана возможность оппозиции определить, в какие дни они будут проводить. Расписали каждый день, я в курсе дела, в Мингорисполколме запросил эту информацию. Они мне график - вот, согласован со всеми штабами, со всеми лидерами. Какие вопросы могут быть? Возник вопрос, когда на Бангалоре железнодорожники праздновали то ли День железнодорожника, то ли еще что-то... И вдруг в это время кому-то захотелось там тоже отпраздновать чего-то. Так расписали же! Вы же расписывали. Я же не резервировал эти площадки, я не проводил в Минске ни митингов, ни пикетов. Какие ко мне вопросы?

Лукашенко также пообещал, что и в будущем у всех желающих будет возможность публично выразить свой протест, но только на специально отведенной площадке.

- Захотите после выборов выразить свое мнение - хорошо, давайте посмотрим на каких площадках по закону, в Мингорисполком пойдете... И выразите свое мнение, - заключил президент.