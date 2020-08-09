В Беларуси сайты КГБ и МВД подверглись атаке хакеров

Каждая из DDoS-атак на сайты госресурсов длилась по часу и вызвала проблемы с оборудованием. Фото: pixabay.com.

О том, что в Беларуси зафиксирована массированная DDoS-атака проинформировали в Национальном центре реагирования на компьютерные инцидент.

Первую большую волну внешней атаки на инфраструктуры сети «Бай-Нета» (BY-Net) зафиксировали сотрудники Центра примерно в 22.00 часа в субботу, 8 августа. А рано утром в воскресенье, 9 августа, все повторилось.

- Атака обрушилась на оборудование, где размещаются, кроме прочих, сайты КГБ и МВД. Воздействие, начавшееся 8 августа, повторилось и на следующее утро. Было еще несколько «нападок» в после 02.50 часов и до 06.20 утра. Продолжительность каждой из атак составляла не менее часа, - установили в Наццентре реагирования.

В CERT.BY подчеркнули, что для атак злоумышленниками использовались следующие технологии внешнего воздействия: UDP Flooding и UDP Fragment, а также UDP0 Flooding, DNS Flooding, ICMP Misuse и NTP Flooding.

- Защита провайдеров «отбила» указанные атаки, но это вызвало некоторые проблемы с оборудованием, - резюмировали в Наццентре.

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