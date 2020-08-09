Лукашенко про недавний разговор с Путиным: Мы будем строить братские отношения

Лукашенко ответил на вопросы журналистов 9 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко поделился подробностями недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Со слов белорусского президента, Путин сказал:

- Мы будем строить с вами братские отношения. А в том, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день, - передает разговор Лукашенко.

После этого телефонного разговора президент Беларуси получил от российской стороны письмо с фактами касаемо задержания боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. Эти сведения переданы в Следственный комитет.

- Что касается перспективы... Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь! Мы с президентом России примем решение, и никакие средства массовой информации, Вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии, - заключил Лукашенко.