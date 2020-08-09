ЦИК Беларуси около часа дня 9 августа: Президентские выборы в стране состоялись

Уже свыше 54% избирателей-белорусов сделали свой выбор. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава ЦИК заявила 9 августа, что явка избирателей во время шестой президентской кампании уже по всей стране позволяет считать выборы состоявшимися, сообщает sb.by. Явка избирателей перешагнула через отметку в 50 процентов.

Напомним, на утро 9 августа, 54-процентный рубеж по явке перешагнула только Гомельщина. Но к полудню основного дня голосования на президентских выборах, 9 августа, подтянулись и другие регионы.

- Барьер явки в 50 процентов преодолен в каждой области, пока он не достигнут только в Минске, - констатировала Лидия Ермошина.

При этом на Гомельщине и Могилевщине к 12.00 часам на участках проголосовали свыше 60 процентов избирателей.

- В общую информацию включаются и данные по досрочному голосованию, - резюмировала председатель ЦИК.

До закрытия участков для голосования остается менее 7 часов.

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