По информации ЦИК к 12 часам проголосовало больше 54% избирателей

Президентские выборы в Беларуси состоялись: уже проголосовало больше 50% избирателей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Лидии Ермошиной, барьер явки в 50% преодолели все регионы, кроме Минска. Общая явка по стране составили 54%. В Гомельской и Могилевской областях, по данным на 12.00, на избирательные участки пришло более 60% избирателей.

- Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования, - пояснила глава Центризбиркома.

В Брестской области на избирательные участки пришли 50,3% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 56,49%, Гомельской - 66,06%, Гродненской - 52,99%.

В Минской области проголосовали 53,55% избирателей, Могилевской - 63,25%, в Минске - 43,01%.

Например, в Витебской области проголосовало уже более 56% избирателей.

- Жители региона достаточно активно приходят на участки для голосования. В целом политическая кампания проходит в области спокойно. Процесс голосования идет в штатном режиме. На многих участках организованы культурно-массовые мероприятия и работа точек общественного питания, - проинформировали в облизбиркоме.

Активно голосуют белорусы и за границей. Например, явка избирателей на участке в Москве, по данным на 11.00, превысила 70% с учетом досрочного голосования.