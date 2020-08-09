Лукашенко о Тихановской и ее штабе: Они ничего не стоят с точки зрения политики, чтобы предпринимать против них какие-то репрессии

Лукашенко рассказал, что программа Светланы Тихановской у него вызывает вопросы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко заявил, что не считает Светлану Тихановскую своим главным конкурентом. Об этом он рассказал журналистам 9 августа на своем участке для голосования.

- У меня 4 главных противника. Я не считаю этого человека главным конкурентом. Это вы ее сделали, бедолагу, главным конкурентом, и она искренне признается в том, что вообще не понимает, куда она попала и вообще что делать. Поэтому не надо нагнетать здесь обстановку, и вам тоже, Deutsche Welle, - обратился он к журналистке издания, которая задавала вопрос. - Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон - и исчезнут всякие разговоры про репрессии. Будете нарушать - будем отвечать. И то, мы еще мягко отвечаем! И честно вам скажу, я всегда сдерживал правоохранителей. Они (Светлана Тихановская и ее штаб. - Ред.) ничего не стоят с точки зрения политики, чтобы предпринимать против них какие-то репрессии. Ну что я от этого получу? Щупленькая симпатичная девчонка, взял, схватил, задержал. Зачем? Это мне не надо, это во вред. Все это фейки или надуманно. Надо просто взять и опубликовать все их разговоры, всю их переписку - пусть почитают.

Лукашенко добавил, что программа Светланы Тихановской у него вызывает вопросы.

- Если вы восхищены своим кандидатом, о котором вы только что сказали, ответьте мне на вопрос - что это за программа? Проведем выборы нечестные, победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических, наркоманов, уголовников. Цитата: «выпустим и проведем честные выборы». Объясните, что это такое? Вы хоть Конституцию читали? Я уже в послании этот вопрос затронул. Ни я, ни кандидат, который победит (если не я), не назначает в Беларуси президентские выборы. Парламент вам не даст возможности ввергнуть страну в перманентные выборы.

Действующий президент считает, что Светлану Тихановскую используют другие люди в своих целях.

- Светлана та же говорит недавно, почти цитата: «Что такое с моей стороны войти в эту гонку? Это, скорее всего, глупость». Слушайте, что может быть в цивилизованной стране с человеком, который вошел в президентскую гонку и говорит, что он глупость совершил? Все - крест! Ее используют, и ясно, почему используют. Эта категория, я их называю мелкие буржуа, они хотят захватить власть в стране.