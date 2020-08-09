Лукашенко ответил, уверен ли он в своей победе: Я бы не был так однозначен

Президент приехал на свой избирательный участок в 11 утра Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко ответил на вопросы СМИ о Светлане Тихановской, своем здоровье, протестах. Рассказал и о планах на будущее, и о сегодняшних ожиданиях:

- Если буду жив-здоров, отвечу, буду ли я баллотироваться в дальнейшем. Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!

Сегодняшний день в ожидании итогов голосования президент проведет обычно.

- Все зависит от людей, которые придут на участки. Я же не первые выборы переживаю. У меня есть определенный опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы. Буду просто ждать.

Напомним, сегодня, 9 августа - основной день голосования на президентских выборах. В ЦИКе уже заявили, что общая явка к середине дня превысила 50 процентов. Но в Минске не проголосовала еще и половина всех избирателей.