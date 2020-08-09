В Витебске после столкновения маршрутка упала на бок. Среди пострадавших - двое детей

Маршрутка и легковушка столкнулись на перекрестке в Витебске. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Витебске в воскресенье, 9 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с маршрутным микроавтобусом, проинформировали БелТА в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

ДТП случилось примерно в 10.30. Авария произошла на перекрестке улицы Богатырева с улицей Актеров Еременко.

- На пересечении столкнулись легковушка и маршрутка. От удара маршрутное такси опрокинулось на бок, всем участникам аварии потребовалась помощь медиков. Среди пострадавших в ДТП - двое несовершеннолетних, - предварительно сообщили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка. Милиция ищет очевидцев столкновения и водителей, которые могли снять момент ДТП на видеорегистраторы.

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