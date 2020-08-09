Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 августа 2020 года: еще у 112 человек подтвердился COVID-19

Минздрав сообщил новую статистику по COVID-19 в Беларуси на 9 августа 2020-го года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 9 августа, в день, когда в Беларуси проходят выборы президента, Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Информацию пресс-служба ведомства опубликовала в официальном телеграм-канале.

Так, стало известно, что еще у 112 человек подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 68 тысяч 850 человек.

При этом еще 191 человек победили ковид и выписаны домой.

- На 9 августа 64 тысячи 935 пациентов выздоровели и выписаны, - констатировали в Минздраве.

Общее число проведенных тестов на коронавирус превысило 1 миллион 363 тысячи исследований. За минувшие сутки в лабораториях было сделано еще 9680 тестов.

К сожалению, стало известно о еще двух жертвах тяжелой инфекции. Всего умерло 587 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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