Фотофакт. На подъездах к Минску замечены ГАИ и военные блокпосты

На подъездах к Минску для проверки останавливают авто с неминскими номерами и маршрутки. Фото: соцсети.

В воскресенье, 9 августа, в день президентских выборов в Беларуси в соцсетях появились фото возникших на подъездах к Минску так называемых блокпостов, состоящих из сотрудников ГАИ и военных.

Предварительно при помощи оранжевых конусов была заужена часть автомагистрали - такие манипуляции были проведены на всех подъездах к белорусской столице.

Что происходит на блокпостах? Правоохранители выборочно останавливают авто, проверяют документы и, в некоторых случаях, просят водителя открыть багажник. Принцип «выборки» - принадлежность к региону, чаще всего, останавливают машины с неминскими номерами. Кроме того, на подъездах к Минску для проверки останавливают и проверяют также и маршрутки.

9 августа под Минском замечен китайский бронеавтомобиль - Dongfeng Menshi. Фото: соцсети.

Как рассказали «Комсомолке» очевидцы на таких постах был замечен и бронеавтомобиль.

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