Вероника Цепкало срочно выехала в Москву, даже не проголосовав на выборах в Беларуси

Вероника Цепкало (Прим.: на фото слева) поддерживала Светлану Тихановскую на митингах и пикетах, входила в объединенный штаб. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О том, что Вероника Цепкало выехала из Беларуси, «Комсомолке» сообщили в штабе Виктора Бабарико.

Таким образом, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской направилась в Россию. Уточняется, что голосовать на территории Беларуси она не стала, а свой голос за кандидата на президентский пост отдаст в Москве.

Напомним, ее супруг и экс-претендент на участие в президентской гонке Валерий Цепкало, опасаясь за свою безопасность, вместе с детьми уехал из страны еще в конце июля. Он также решил направиться в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко спросили, уверен ли он в своей победе. Ответ: «Я бы не был так однозначен».

Президент пообщался с журналистами на избирательном участке №1 (подробности).

Фотофакт. На подъездах к Минску 9 августа замечены ГАИ и военные блокпосты.

Въезжающие в столицу авто останавливают и проверяют выборочно (подробности).