Белтелеком объяснил, почему у белорусов возникли проблемы с интернетом 9 августа

В "Белтелекоме" рассказали, как "отбиваются" от кибератак, которые начались еще накануне президентских выборов. Фото: БелТА.

О том, что массированным DDoS-атакам 8 и 9 августа подверглись сайты КГБ и МВД, «Комсомолка» уже сообщала ранее.

Но в день выборов появились проблемы с интернетом и у пользователей по всей Беларуси. Не могли зайти в мессенджеры или посетить сайты, отправить запрос в Google периодически пользователи как домашнего, так и мобильного интернета.

Возникшие сбои со стационарным интернетом прокомментировали БелТА в Белтелекоме.

- Начавшиеся накануне кибератаки продолжились и в воскресенье, 9 августа. Они (кибератаки. - Ред.) активно идут с внешнего шлюза - по внешним каналам на сайты государственных органов и ресурсы Белтелекома, - заявил генеральный директор компании Юрий Петрученя.

По словам главы Белтелекома, такое наблюдается впервые. И устранением неполадок заняты лучшие специалисты.

- Предполагается, что активность кибератак может быть еще увеличена. На данный момент мониторится наш технологический, технический и интеллектуальный потенциал, чтобы далее планировать объем и активность атаки, - заключил гендиректор.

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