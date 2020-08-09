Анна Канопацкая проголосовала вместе с сыном Алексеем. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анна Канопацкая проголосовала на 43-м избирательном участке, который находится в минской гимназии №36 - это на улице Чехова, недалеко от минской мечети, которую открывал президент Турции Реджеп Эрдоган. На участок она пришла с 21-летним сыном Алексеем. Канопацкая назвала себя единственным проевропейским оппозиционным политиком в кампании этого года и считает, что она «единственная, кто способен вывести действующего президента во второй тур».

- Очевидно, что власть готова направить весь свой репрессивный, административный аппарат на подавление протестов. Я сама против революционного изменения ситуации в стране. Я за мирный демократический эволюционный путь смены власти. Но это не означает, что власти имеют право применять силу против мирных жителей, - сказала Канопацкая.

После голосования Канопацкая поехала в свой штаб на улицу Комсомольскую, где проведет остаток дня.