В Минске задержали троих журналистов российского телеканала

Момент задержания репортеров "Дождя" в Минске. Фото: baj.by.

О том, что в белорусской столице в воскресенье, 9 августа, задержали троих журналистов российского телеканала «Дождь», пресс-служба ТВ-канала проинформировала на официальном сайте.

Уточняется, что корреспонденты Поклонский и Роменский, а вместе с ними и оператор Антипов были задержаны на Интернациональной улице в Минске. Мария Колесникова, спикер штаба Бабарико, подтвердила пресс-службе телеканала, что журналистов задержали после разговора с ней.

О задержании российских граждан проинформированы уже и посольство России в Беларуси, и лично российский консул. Правда, от МИДа Беларуси в посольство официальный факс о факте задержания еще не передан.

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