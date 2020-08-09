«Это решает сам избиратель»: Ермошина прокомментировала призывы голосовать, не заходя в кабинки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это решает, конечно, сам избиратель. Но призыв противоречит конституционному принципу, который гласит, что контроль за волеизъявлением избирателей не допускается во время голосования. Поэтому эти люди, которые призывают, хотят просто потом обвинить избирательные комиссии в том, что они не обеспечивали тайну волеизъявления, в связи с чем выборы нужно признать недействительными. "Понимаете, все их технологии и секреты настолько видны и настолько грубы, что это просто читаемо абсолютно", - сказала Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ.

Также Лидия Ермошина прокомментировала слухи о том, что из-за наплыва избирателей на участках может быть введен пропускной режим:

Пропускной режим - это не значит по пропускам. Просто будет регулироваться количество избирателей, которые одновременно войдут в помещение. Если вы смотрите телерепортажи с участков за рубежом - там это активно применяется, - отметила она. - У нас же были призывы и бюллетени рвать и корежить. Было и такое. Потом все страшно возбудились, что кабинки открытые ввели. Значит, неудобно как-то рвать получится. Понимаете, когда под лозунгом демократии пытаются навязать нечто вредное, уродующее избирательную кампанию - просто стыдно за этих людей.

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