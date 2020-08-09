Трагедия в Светлогорске: Именинник утонул в Березине, а друзья - сбежали

Мужчина утонул в месте, где купание запрещено. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О трагедии, которая произошла в Светлогорске, sb.by проинформировали в районном ОСВОДе. Около 11.30 спасателями позвонили с городской набережной, где отдыхала компания из четырех человек.

- На берегу водоема они со спиртным отмечали 51-летие одного из мужчин. В какой-то момент имениннику стало слишком жарко, он зашел в Березину, но, проплыв в реке небольшое расстояние, ушел под воду. Очевидцы вызвали на место трагедии спасателей, а вот товарищи поспешили сбежать с места происшествия, - уточнили в отряде.

Тело утонувшего подняли со дна Березины спустя время - около 13.30. Он был обнаружен в 10 мерах от берега.

- Погибший мужчина вошел в реку буквально в трех метрах от таблички «Купание запрещено». В месте, где произошла трагедия, очень стремительное непростое течение, и даже опытному пловцу непросто с ним справиться. Причем в полутора километрах от этого злосчастного места - безопасный городской пляж, - подчеркнули в ОСВОДе.

По факту трагедии проводится проверка.

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