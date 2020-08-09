Тихановская не собирается уезжать из страны

Светлана Тихановская не будет покидать Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Светлана не собирается уезжать из страны ни сейчас, ни после выборов, - говорит доверенное лицо кандидата в президенты Тихановской Ольга Ковалькова.

- Боитесь вы задержаний? - спросили у Ольги.

- Вы знаете, я могу сказать, что чувствовать себя комфортно достаточно сложно в ситуации, когда постоянно на тебя идет давление, за тобой ездят машины, тебя караулят на всех перекрестках, дежурят под твоим домом.

- А Светлана боится задержаний?

- Когда мы разговариваем с ней лично, она говорит, что ей некомфортно думать, что она может оказаться в тюрьме. Просто потому что никто из нас не понимает, за что мы там можем оказаться.

По словам Ольги, в штабе Тихановской задержано 9 человек, из которых 8 доверенных лиц.

- У нас план этой ночью такой - мы будем пить просекко и праздновать победу, - говорит Ольга. - У нас в штабе есть запас просекко.