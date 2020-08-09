По данным на 16.00, в Беларуси проголосовало 73,4% избирателей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центральная избирательная комиссия озвучила явку на выборах президента Беларуси - 2020 по данным на 16.00. В целом по стране проголосовало 73,4% избирателей. Больше всего проголосовало в Гомельской области - там явка составила 81,87%. В Могилевской области проголосовало 80,29% избирателей. В Брестской области - 75,11%, в Витебской - 75,05%, в Гродненской - 75,66%, в Минской - 72,30%. Традиционно самая низкая явка в Минске: на 16.00, включая досрочное голосование, на участки пришло только 58,79% минчан.

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Анна Канопацкая проголосовала вместе с сыном Алексеем. Она голосовала в гимназии №36 - это недалеко от минской мечети.

По данным на 14.00, в Беларуси проголосовало 65,19% избирателей. Некоторые участки уже закрылись - в санаториях, больницах, воинских частях - там проголосовало 100% избирателей.