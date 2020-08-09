В Клайпедском порту, куда прибыл второй танкер с американской нефтью для Беларуси, сообщают о разливе нефтепродуктов

В Клайпедском порту зафиксировали разлив нефтепродуктов - уже не первый. Фото: Facebook/ AB

О том, что в порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Беларуси, сообщало 9 августа БелТА.

В «Белнефтехиме» информировали, что нефть сорта «Белый орел» в объеме 76 тысяч тонн начнут разгружать уже вечером, а затем по железной дороге доставят на НПЗ в Новополоцке.

Спустя несколько часов из Клайпедского порта поступило сообщение о разливе нефтепродуктов. Такую информацию порталу Sputnik Литва сообщили в пресс-службе дирекции порта.

- На месте разлива работают два нефтесборных судна - Naras и Zunda, специалисты которых заняты сбором загрязняющих веществ. Еще на месте разлива работают водолазы. Происхождение и объемы загрязнения еще не установлены, - подчеркнули представители руководства Клайпедского порта.

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