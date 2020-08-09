«Динамо-Брест» узнало имя соперника в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов

Динамо-Брест готовится сыграть в квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА. Фото: brestcity.com

Стали известны итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником брестского «Динамо» станет «Астана», пишет «Прессбол».

По условиям, победитель этого матча будет иметь право выйти во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проиргавший - во второй отборочный райнд Лиги Европы УЕФА.

Известно, что в «Астане» играют белорусы Иван Маевский и Макс Эбонг.

Ранее сообщалось, что матчи состоятся 18 или 19 августа и из-за коронавируса пройдут без зрителей. Играть будут до победы: если понадобится, назначат серию пенальти или дополнительное время.

Напомним, лицензию УЕФА на участие в главном клубном турнире Европы «Динамо-Брест» завоевало в июне 2020. Для «Динамо-Брест» это дебют.

– Мы гордимся тем, что будем представлять Беларусь в Лиге Чемпионов и сделаем всё, чтобы добиться успеха в этом и других турнирах в будущем", - сказал тогда гендиректор футбольного клуба Сергей Воробьев.