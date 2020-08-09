В посольстве Беларуси в Москве из-за рекордного наплыва избирателей в два раза увеличили число кабинок

Очередь около белорусского посольства в Москве. Фото: kp.ru

На избирательном участке №102, который находится в посольстве Беларуси в России в Москве, огромное количество желающих принять участие в президентских выборах. Очередь в посольство заполонила даже соседние улицы. Из-за наплыва избирателей посольство оперативно удвоило количество кабинок: их было 3, сейчас - 6, передает БелТА. И это при том, что в российской столице действуют ограничения на большие скопления людей, связанные с коронавирусом.

На участке в Москве в списках изначально было 644 гражданина Беларуси. Это те, кто постоянно живет в Москве. По последней информации зампредседателя участковой комиссит в Москве Дмитрия Шкурдя на 14:00 в списки внесли 2433 избирателя.

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