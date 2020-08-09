Мария Колесникова о задержании 8 августа: "Милиционеры интересовались, узнают ли меня на улице"

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской рассказала, как ее задержали 8 августа сотрудники милиции.

- Я уже сидела пристегнутая в машине, в которой мы должны были направляться на ужин с друзьями. И тут подъехал микроавтобус, который перегородил нам дорогу. Моих коллег, которые сидели на первом сиденье, попросили выйти. Меня попросили выйти, представились, показали удостоверение. Они не назвали причину задержания, поэтому я отказалась выйти. Но они с применением силы высадили из машины. Я выбрасывала свой телефон на проезжую часть. Таким образом, у меня не было с собой телефона, - рассказала "Комсомолке" Мария Колесникова.

- А зачем выбрасывали телефон?

- Телефон - это личная вещь, и я не хочу, чтобы она попадала в чужие руки.

В машине сотрудников милиции Мария общалась со стражами порядка.

- На самом деле со мной очень вежливо общались. И где-то мы шутили о том, например, что поздно вечером есть для фигуры вредно. (Смеется Мария).

Сотрудники милиции поинтересовались, куда Мария направлялась.

- Я сказала, что направлялась в кафе поужинать, и, если хотите, привозите меня туда. Мне ответили, что туда доставят. На самом подъезде к кафе они спросили: "А вообще вас люди узнают на улице?" Я сказала, что вы сейчас увидите. И через открытое окно в микроавтобусе люди меня увидели и начали аплодировать и кричать: "О, Колесникова!" Я вышла под гром аплодисментов людей, которые ко мне подбежали обниматься.

Напомним, 8 августа Марию Колесникову задержали, а затем вскоре отпустили по причине того, что ее с кем-то перепутали.