Ермошина про очереди на избирательных участках: «Это организованная провокация». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В основной день голосования на президентских выборах в Беларуси ко многим избирательным участкам выстроились небывалые очереди. В некоторых районах Минска люди, чтобы проголосовать, стоят по 4 часа! Такое происходит не в новых густонаселенных районах, например в Новой Боровой. Даже в старых районах, где нет плотной многоэтажной застройки - например, в школе на улице Калинина. А вот как прокомментировала эти очереди председатель ЦИК Лидия Ермошина:

- Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика, - заявила Ермошина в эфире телеканала СТВ. - Эти действия являются самым настоящим саботажем, организованной провокацией. Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди. Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через телеграм-каналы.

Ермошина считает, что ситуация спровоцирована политтехнологами из штаба экс-претендента Виктора Бабарико, который с 18 июня содержится в СИЗО КГБ.

- Это все разрабатывается политтехнологами, близкими и, собственно говоря, финансируемыми из бывшего предвыборного штаба Бабарико, - сказала Ермошина.

Она уверена, что «и без того внушительная явка была бы еще больше, если бы людей просто не удерживали на входе».

- Их не пускают эти саботажники. Вот сила протестного электората, его сознание, отношение, честность по отношению к своему государству. Ну и, наверное, честность того кандидата, которого они поддерживают. Это полная безответственность, которая, по сути дела, ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать.

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Анна Канопацкая проголосовала вместе с сыном Алексеем. Она голосовала в гимназии №36 - это недалеко от минской мечети.

По данным на 14.00, в Беларуси проголосовало 65,19% избирателей. Некоторые участки уже закрылись - в санаториях, больницах, воинских частях - там проголосовали 100% избирателей.